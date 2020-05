Coronavirus, Spadafora: "Serie A? Dibattito troppo aspro, via se in sicurezza"

"Se il campionato riprenderà è perché arriveremo a una successione ordinata di protocolli che garantiranno la sicurezza per tutto e tutti“. Lo fa ancora capire chiaramente il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, nel question time al Senato di mercoledì. "Non era possibile in nessun modo riaprire prima per spinte strumentali di chicchessia”, ha aggiunto Spadafora che poi sottolinea: “Ho lavorato in queste settimane per dare risposte al mondo dello sport. Sono consapevole della passione intorno al calcio e dell’importanza del settore, ma ho trovato eccessivo l’inasprimento del dibattito intorno al calcio in un momento come questo”.