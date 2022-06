Cristiano Ronaldo alla Roma, domani la presentazione: il caso social - FOTO

"Stadio Olimpico prenotato per il 29 giugno per la presentazione di CR7", ma la Roma smentisce

Cristiano Ronaldo alla Roma diventa un caso social. “Il 29 giugno la Roma ha prenotato lo Stadio Olimpico per un evento speciale. Francesco Totti consegnerà la maglia numero 10 a Lorenzo Pellegrini che, a sua volta, passerà il numero 7 a Cristiano Ronaldo, nuovo acquisto giallorosso”.

Quello che inizialmente era “solo” un audio whatsapp rapidamente girato nella Capitale, anche grazie al tam-tam delle instancabili radio romane, è diventato un caso mediatico nella puntata di “Calcio totale” in onda sulla Rai nella serata di lunedì 27 giugno. Laura Barth ha rilanciato il gossip di calciomercato sull'arrivo di Ronaldo a Roma come una pista molto concreta, agitando lo studio, ma soprattutto i tifosi a casa.

Tra i tanti commenti sulla Rete, molti sono quelli entusiasti del ritorno di CR7 in Italia, ma molti di più sono coloro che sminuiscono la voce di calciomercato, etichettandola come “bufala” e prendendosela con la tv di Stato per aver mandata in onda.

Purtroppo per gli appassionati italiani, pare proprio che abbiano ragioni questi ultimi. La stessa Roma ha smentito la notizia, spiegando che il 29 non ci sarà alcuna presentazione e che Ronaldo non è un obiettivo della squadra di Josè Mourinho.