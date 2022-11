Cristiano Ronaldo e la figlia malata in ospedale: rivelazione e sfogo vs Manchester United

Cristiano Ronaldo: 'Mia figlia malata in ospedale, per questo ho saltato il pre-campionato. Manchester United non mi ha creduto'

Cristiano Ronaldo per la prima volta ha raccontato il motivo della mancata partecipazione al pre-campionato con il Manchester United. "Non ho potuto partecipare alla pre-season per problemi familiari. Il consiglio di amministrazione e il presidente del Manchester United non credevano che qualcosa stesse andando storto. Mi ha fatto stare male", le parole di CR7 nel corso dell'intervista concessa al giornalista Piers Morgan (sarà trasmessa integralmente nei prossimi giorni). "Mi fa male. Abbiamo trascorso una settimana in ospedale ma hanno dubitato delle mie parole. I dirigenti del Manchester United non sembravano credere al 100% che mia figlia appena nata fosse malata. È doloroso, perché non mi hanno creduto sulla parola".

Cristiano Ronaldo: "Manchester United mi ha tradito. Nessun rispetto per Ten Hag"

Nelle scorse ore era uscito un altro estratto in cui Cristiano Ronaldo aveva attaccato i Red Devils e il loro allenatore. "Mi sento tradito dal Manchester United, mi hanno reso una pecora nera. Non rispetto ten Hag, perché lui non ha mai mostrato rispetto per me. Se tu non rispetti me, io non rispetterò mai te". E ancora: "Da quando Sir Alex Ferguson se n’è andato, non ho visto evoluzioni nel club. Niente è cambiato. I progressi sono stati zero".

Cristiano Ronaldo (Lapresse)



Ronaldo, Manchester United verso multa milionaria. CR7 al Chelsea a gennaio?

Il Manchester United ha fatto sapere che “valuterà la propria risposta una volta accertati i fatti”: si parla di multa salatissima in arrivo (un milione di sterline) per Cristiano Ronaldo. E poi a gennaio potrebbe arrivare la cessione. Il divorzio tra CR7 e il club dell'Old Trafford sembra inevitabile. Tornano di moda le voci sul Chelsea: in estate i blues sembravano pronti all'acquisto, l'allenatore dell'epoca Thomas Tuchel fece saltare la trattativa. Ora il mister tedesco non c'è più e il magnate americano Todd Boehly potrebbe regalarsi il 5 volte Pallone d'Oro. Ma per ora siamo solo alle voci, al mercato di gennaio manca un mese e mezzo. Con i Mondiali 2022 in Qatar che stanno per iniziare e vedranno Cristiano Ronaldo protagonista con il Portogallo.