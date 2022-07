Cristiano Ronaldo, il Napoli si avvicina: il portoghese vuole diventare CR8

Calciomercato 2022, Cristiano Ronaldo-Napoli: nodo ingaggio

Cristiano Ronaldo smentisce le voci sul suo futuro. Dopo le numerose indiscrezioni sul suo desiderio di lasciare il Manchester United, con l'agente Jorge Mendes intento a trovargli una sistemazione, CR7 sbotta contro i giornali.

“È impossibile non parlare di me per un giorno, altrimenti la stampa non fa soldi”, tuona Ronaldo. “Sanno che se non si raccontano bugie non si cattura l'attenzione della gente. Di questo passo, prima o poi la notizia giusta la becchi”.

La chiosa di Ronaldo lascia aperti dei dubbi, riaccendendo le speranze del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni del calciomercato, il club partenopeo si sarebbe accordato con il Manchester United per il prestito annuale del plurivincitore del Pallone d'Oro.

Resta aperto il nodo dell'ingaggio: CR7 vuole diventare CR8, nel senso che chiede otto milioni di stipendio all'anno, cifra decisamente alta per Aurelio De Laurentiis.