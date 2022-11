Cristiano Ronaldo, ritiro dopo i Mondiali 2022 in Qatar? CR7, parole clamorose

Cristiano Ronaldo: "Mi ritiro se il Portogallo vince i Mondiali 2022 in Qatar e..."

Cristiano Ronaldo lascerà il calcio dopo i Mondiali 2022 in Qatar? CR7 medita il ritiro? L'ipotesi è poco credibile, però il 5 volte Pallone d'Oro pronuncia una sorta di fioretto, una battuta, tra il serio e il faceto, nel corso dell'intervista a Piers Morgan (nelle scorse ore l'estratto sul dramma della morte del suo bimbo: "Gli parlo sempre"). "Se il Portogallo vince il Mondiale, non mi importa chi segna. Una finale con l'Argentina di Leo (Messi, ndr)? Se vinciamo 3-2 e io segno il gol decisivo mi ritiro all’istante".

Ronaldo: "Messi il più forte che abbia mai visto, insieme a Zidane"

Cristiano Ronaldo e l'ipotesi di giocare con il suo rivale di sempre Lionel Messi? "Io e Leo insieme? Tutto è possibile. Di sicuro venderemmo tante maglie... Non siamo mai andati a cena insieme, ma mi piacerebbe. Messi è un calciatore incredibile, magico. Dividiamo il palcoscenico da 16 anni e abbiamo un grande rapporto. Non siamo amici, ma è come un compagno di squadra, uno che rispetto per come parla con me, per come sua moglie parla della mia compagna. Posso dire solo ottime cose di Messi. Il miglior giocatore che abbia visto, con Zidane".

Ronaldo e il rifiuto a entrare in campo in Manchester United-Tottenham

CR7 ha parlato anche del suo rifiuto di entrare in campo nella sfida tra Manchester United e Tottenham. Ronaldo motiva il no a Erik Ten Hag. "L’allenatore mi ha detto che dovevo aspettare la mia occasione. Lo capisco, ma non puoi trattarmi come gli altri. Se mi mette in campo solo tre minuti mi sento preso in giro. Non nascondo che il rapporto con l'allenatore non va bene. Non mi rispetta, è per questo che in quell'occasione me ne sono andato".