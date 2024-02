Cuadrado festa Inter sui social: i tifosi della Juventus non la prendono bene

L'Inter vince il derby d'Italia contro la Juventus grazie all'autogol di Gatti e va in fuga scudetto: un match che avrebbe potuto vivere da protagonista sul campo Juan Cuadrado, ex bianconero arrivato in nerazzurro la scorsa estate a parametro zero.

L'esterno destro colombiano però è fermo ai box per l'infortunio al tendine d'Achille che lo ha costretto a un intervento chirurgico poco prima di Natale e sta proseguendo il suo percorso per tornare in campo.

Al termine del match però il 35enne campione colombiano, ha festeggiato sui social la vittoria dei suoi compagni di squadra: "Vamos Inter, complimenti ragaaaaa", ha scritto Cuadrado. Un post che ha provocato la reazione indispettita di alcuni tifosi della Juventus che gli hanno ricordato la lunga militanza in maglia bianconera (8 anni, 220 presenze e 20 gol). "Ricordati che quello che hai vinto, lo hai vinto con noi", gli scrivono. Apprezzato il post dai supporter interisti: "Quanti ne stai facendo impazzire?".

