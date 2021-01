Cutrone, addio Fiorentina e serie A. L'ex Milan lascia l'Italia

Cutrone, addio Fiorentina. Torna al Wolverhampton

Patrick Cutrone dice addio alla Fiorentina e torna al Wolverhampton. L'ex attaccante del Milan, ha chiuso la sua avventura in prestito nel club viola dove nelle ultime settimane ha trovato poco spazio (non giocava dal 19 dicembre scorso qando entro' per i minuti finali della gara col Verona) e chiudera' la stagione con i Wolves. Il club inglese vorrebbe trovargli una nuova squadra in serie A ma senza le giuste condizioni, CUTRONE si metterà a disposizione di Nuno Espirito Santo vista l'incertezza sul rientro di Raul Jimenez, operato per la frattura al cranio riportata nella gara con l'Arsenal del 29 novembre.

Il 18enne Fabio Silva finora non ha convinto e sul mercato il Wolverhampton non sta trovando la soluzione giusta: Diego Costa chiede un ingaggio troppo alto, il Bournemouth vuole un indennizzo per Joshua King mentre per questioni burocratiche e' complicato un ritorno in Premier di Graziano Pellè, svincolato dopo l'addio allo Shandong Luneng. Ecco dunque che al Molineaux stanno pensando di reintegrare Patrick Cutrone per quanto la sua esperienza inglese non sia stata convincente, con appena 3 gol in 24 gare e un rapporto non idilliaco col tecnico lusitano.