Da Lentini a Immobile: tutti i calciatori che si sono schiantati in macchina

Ciro Immobile e l'incidente d'auto contro il tram

Calciatori e auto distrutte. L’incidente di ieri mattina di Ciro Immobile nel cuore di Roma è solo l’ultimo episodio di una lunga lista. L’impatto ad alta velocità con il tram della linea 19 ha causato al capitano della Lazio un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'undicesima costola destra. Il bomber di Torre Annunziata se la caverà con qualche settimana di risposo.

"Tornerò presto", ha promesso Immobile con un breve messaggio su Instagram in risposta a un post della Lazio. Il pensiero dell'attaccante della nazionale italiana "va alle sue due figlie e al conducente del tram al quale augura pronta ripresa - ha dichiarato Erdis Doraci, avvocato di Immobile, attraverso i social - Sollevato che nessuno abbia riportato lesioni gravi, conscio in questo momento difficile di aver agito correttamente, confida in pieno nelle autorità che stanno svolgendo gli accertamenti".

Non è ancora chiaro di chi sia la responsabilità di quanto accaduto. Secondo la versione di Immobile l’autista del tram sarebbe passato con il rosso. Il conducente del mezzo su rotaia, invece, stando al racconto fatto ai propri colleghi di lavoro, avrebbe attraversato l'incrocio in modo regolare.