Daniel Maldini all'Inter: perchè il colpo si può fare. Ma il Milan ha un jolly in tasca

Daniel Maldini-Inter, nerazzurri sul gioiello del Monza. Ansia tra i tifosi del Milan

L'indiscrezione di calciomercato ha provocato un terremoto nelle ultime ore: un Maldini all'Inter. Un Maldini che si veste con la maglia nerazzurra. Dopo Cesare e Paolo che hanno scritto la storia del Milan (e del calcio mondiale ovviamente), Daniel - che ha fatto tutta la trafila delle giovanili con il Diavolo e che ha esordito in serie A con la maglia rossonera (era nella rosa della squadra che ha vinto lo scudetto tre anni fa) - è finito sul taccuino di Piero Ausilio.

Daniel Maldini-Inter? Dal Monza all'Italia di Luciano Spalletti

La sua seconda metà di stagione passata al Monza era stata buona (4 gol in 14 presenze), questa inizio di campionato sta confermando che il talento del ragazzo sta sbocciando definitivamente. Sulle doti tecniche non c'erano dubbi, esperienza e consapevolezza dei suoi mezzi hanno fatto il resto. Al di là dello score (1 gol e 1 assist in 7 presenza nella serie A in corso) sono le prestazioni che convincono e mostrano un giocatore in grande crescita che può giocare trequartista, esterno d'attacco, ma in un 3-5-2 potrebbe essere letale come seconda punta. Intanto ha convinto Luciano Spalletti che lo ha convocato in Nazionale per la doppia sfida degli azzurri in Nations League contro Belgio e Israele (a oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo e 61 anni dopo nonno Cesare).





Daniel Maldini all'Inter: perchè il colpo di calciomercato si può fare

E poi, come si diceva, ha attirato la curiosità dell'Inter - Piero Ausilio in tribuna per il match di domenica tra Monza e Roma (attenti anche al centrocampista Warren Bondo) - che lo ha messo sul taccuino dei possibili colpi in vista della prossima stagione. Certo, il sogno è Jonathan David - il 23enne a luglio sarà probabilmente a parametro zero dal Lille (rinnovo ormai lontano), folta la concorrenza europea per arrivarci - ma uno potrebbe non escludere l'altro se pensiamo che al primo luglio in uscita dovrebbero esserci Marko Arnautovic e Joaquin Correa (entrambi in scadenza al 30 giugno).

Maldini è giovane (classe 2001), italiano, versatile: un profilo perfetto per i paramentri dell'Inter nell'era Oaktree.

I rapporti di Beppe Marotta e dei nerazzurri con il Monza di Galliani e con l'entourage di Daniel? Ottimi.

Affare fatto dunque? Presto per dirlo, l'idea intanto c'è e allarma tutti i tifosi rossoneri che vivrebbero con sofferenza la vestione di nerazzurro del nipote di Cesare e figlio di Paolo.

Daniel Maldini dal Monza all'Inter? 'Jolly' Milan per non perderlo

C'è però una postilla. Al momento della cessione del ragazzo dal Monza (contratto biennale con opzione di rinnovo) al Milan si era parlato di incasso della metà da parte del club di via Aldo Rossi in caso di futura rivendita del giocatore. Secondo quanto riporta La Repubblica però il Diavolo si sarebbe tenuto un jolly nel taschino: diritto di prelazione per pareggiare qualsiasi offerta e riprendersi l'attaccante versando metà della cifra offerta al Monza. Ovviamente qualora il giocatore fosse d'accordo.

Daniel Maldini (Lapresse)

Daniel Maldini, le parole sul possibile ritorno al Milan

Proprio nelle scorse ore la domanda su una sua seconda avventura in rossonero è stata posta a Daniel Maldini. "Sul possibile ritorno al Milan non ci sto pensando, tutto è possibile ma penso a fare bene e poi si vedrà alla fine dell'anno"

Insomma, all'orizzonte si preannuncia un possibile intrigo di mercato, che potrebbe turbare le notti del tifo milanista...