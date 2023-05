Dayana Yastremska, così si vede tutto. Fan della tennista impazziti. Le foto

Dayana Yastremska, su Instagram ormai è una star

La tennista Dayana Yastremska incanta sui social con le sue foto, ma racconta anche il dramma della guerra in Ucraina, il suo Paese di origine. Era stata squalificata tempo fa per doping, ma dopo mesi di angoscia e polemiche è riuscita a scagionarsi, dimostrando che il mesterolone (l'anabolizzante per cui era stata squalificata) entro' nel suo corpo mediante la relazione con il suo ormai ex fidanzato. La Yastremska è da sempre molto attiva sui social, soprattutto mediante i canali Instagram, racconta il dramma della guerra nel suo paese e gli scontri contro la Russia. Oltre a questo la bella Dayana condivide anche l'aspetto più sensuale, con scatti che fanno davvero sognare tutti i suoi fan.

Una situazione anomala per una sportiva e in un post Instagram di diversi mesi fa Dayana ha svelato i momenti drammatici dello scoppio della guerra in Ucraina: "Mercoledì eravamo a casa ad Odessa. Abbiamo trascorso del tempo con tutta la famiglia e poi abbiamo eseguito un lungo viaggio a Lione, in città con mio padre. La serata è stata piacevole, ricordo ancora tutto l'accaduto e il giorno dopo siamo stati svegliati dalle bombe. Nessuno si rendeva conto di quello che stava accadendo, tutto quello era folle. Non era un film, ma la realtà".