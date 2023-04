Camila Giorgi scatenata in palestra: i mini shorts non nascondono quasi niente

Camila Giorgi, che scatti! La tennista italiana si supera. Le foto

Camila Giorgi non smette di stupire, la tennista con gli ultimi scatti pubblicati su Instagram, manda in delirio tutti i suoi fan. Complice qualche infortunio di troppo, la Giorgi sta faticosamente cercando di ritornare ai suoi livelli. Tralasciando ciò, sui social network è invece una regina indiscussa: Instagram è terreno fertile per le sue meravigliose fotografie. Poco fa, la 31enne ha deciso di stordire ogni suo ammiratore postando in rete uno scatto in cui ha il fondoschiena in bella mostra.

La 31enne campionessa italiana dovrebbe tornare in campo nella seconda metà di aprile al torneo di Madrid (dal 24 al 7 maggio, anche questo un Wta 1000 come i recenti Miami e Indian Wells). E ai supporter di Camila Giorgi in questo settimane non resta che guardare le sue foto vecchie e nuove postate sui social, dove la tennista marchigiana ha un seguito in continua crescita (su Ig ormai sfiora i 700mila follower).

