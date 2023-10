Diletta Leotta sexy tra allenamenti in palestra e palleggi a San Siro. FOTO

Diletta Leotta sexy tra allenamenti in palestra e palleggi a San Siro

Diletta Leotta, palleggi da fuoriclasse a San Siro prima di Milan-Juventus e allenamenti con i pesi in palestra. Foto imperdibili in gallery!

Diletta Leotta, palleggi a San Siro: che spettacolo

Diletta Leotta sta viziando i suoi fans. La conduttrice sportiva siciliana infatti negli ultimi giorni ha postato alcune foto e video indimenticabili in versione sportiva. Dal terreno di San Siro (prima di Milan-Juventus) dove si è messa a palleggiare da sola e con colpi di testa degni del... miglior Giroud assieme ad Andrea Stramaccioni (l'ex allenatore dell'Inter è collega di Diletta su Dazn dove fa l'opinionista). Guarda le foto nella gallery

Diletta Leotta, allenamenti con i pesi: lady Karius super sensuale

Poi una storia di pochi secondi, ma intensi che scalda i cuori dei followers (quasi 9 milioni ormai per lei): la compagna di Loris Karius (portiere del Newcastle, avversario del Milan in Champions: 0-0 a San Siro, ritorno il 13 dicembre in Inghilterra, potrebbe essere decisivo in vista della qualificazione agli ottavi) che si allena in palestra sollevando pesi.

Un ideale applauso social alla musa della serie A le sarà sicuramente arrivato: sia per il duro lavoro fisico, ma anche per la tutina che mette in mostra tutta la bellezza e la sensualità di Diletta Leotta....