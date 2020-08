Diletta Leotta smentisce il flirt: "Con Ibrahimovic nessuna relazione"

Diletta Leotta ancora single: "Nessun flirt con Ibra"

Tra Diletta Leotta e il calciatore Zlatan Ibrahimovic c'è solo amicizia.

Dopo tanti scottanti rumors sul presunto flirt con Ibra, la conduttrice non ce l'ha fatta più e ha rotto il muro del silenzio. Col calciatore "Non vi è alcuna relazione", hanno comunicato i rappresentati della bella Leotta al quotidiano britannico SunSport.

Diletta Leotta: con Ibrahimovic solo amicizia

Ad aver dato il via al pettegolezzo estivo le indiscrezioni trapelate dal settimanale "Chi" sulla presunta relazione clandestina. Dall'incontro dopo essere stati scelti per fare da testimonial per un'app di fitness, ai diversi momenti passati insieme con gli amici nelle serate in vacanza in Sardegna.

Ma la Leotta non ci sta e ha messo a tacere i pettegolezzi tramite i suoi portavoce che hanno dichiarato: "Non c’è nessun commento da fare in quanto non vi è alcuna relazione tra i due a parte una collaborazione professionale".

Diletta e Ibra, nessuna love story estiva

Tornata single dopo la rottura con il pugile Daniele Scardina, la Leotta si gode le vacanze con le amiche in Costa Smeralda.

É anche vero che in Costa Smeralda c'è anche il bomber rossonero a bordo di uno yacht a cinque stelle, sì ma con la sua famiglia.