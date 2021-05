Diritti tv a Dazn, ricorso Sky: il tribunale si riserva di...

Diritti Serie A, Tribunale si riserva su ricorso Sky contro assegnazione

La decisione del Tribunale di Milano sul ricorso presentato da Sky contro l'assegnazione a Dazn dei diritti della Serie A 2021-24 arriverà tra qualche giorno. La pay-tv di Comcast aveva depositato un ricorso per un procedimento cautelare d'urgenza, circa una presunta violazione della Legge Melandri, nell'assegnazione delle partite a Dazn.

Il motivo? Secondo Sky, la norma vieta ad un singolo operatore di acquistare tutti i diritti per la trasmissione delle partite. Lo scorso 26 marzo, l'assemblea della Lega Serie A ha assegnato alla piattaforma streaming i pacchetti 1 e 3 per trasmettere 7 gare a giornata in esclusiva e 3 gare in co-esclusiva del campionato fino al 2024, per una cifra pari a circa 840 milioni di euro a stagione.

Intanto l'assemblea della Lega Serie A ha rinviato il voto sull'offerta di Sky per il pacchetto 2 dei diritti tv per tre partite di Serie A ogni giornata (la sfida del sabato sera, l'anticipo della domenica alle 12.30 e il posticipo del lunedi' sera) in co-esclusiva con Dazn.