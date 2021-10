Diritti tv, Sky in pressing: l'offerta alla Lega Serie A

Sky Sport: lettera alla Lega Serie A per trasmettere gli highlights delle partite

Sky ha chiesto alla Lega Calcio di rimettere all'asta i diritti per trasmettere gli highlight delle partite di serie A (come noto Dazn trasmette 7 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky ogni turno). Con una lettera, la pay tv controllata da Comcast ha chiesto ufficialmente di riaprire la discussione per acquistare i diritti delle immagini salienti del campionato. La proposta è firmata da Marzio Perrelli, Executive vice president sport di Sky Italia.

"Oggi l'unico operatore pay in grado di mostrare le Immagini salienti di tutte le gare di Serie A è lo stesso che già detiene i diritti sulle dirette e sulle differite. Con ciò limitando, tenuto anche conto che tale operatore ha rinunciato ad operare sulle altre piattaforme diverse dall'OTT, il numero di spettatori che sono in grado di vedere le immagini del massimo campionato nazionale", scrive Sky ai club di serie A. Nuovi soldi che possono entrare nella casse del calcio italiano. "Vi invitiamo nuovamente a valutare la Vostra posizione prendendo in considerazione la possibilità di vendere anche agli operatori pay tali diritti che, peraltro, vengono già sfruttati da tutti i possibili operatori in chiaro".