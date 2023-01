Disservizi Dazn Inter-Napoli: ok a nuovi rimborsi. E in futuro...

Dazn rimborsa i tifosi per i disservizi di Inter-Napoli

I tifosi che hanno subito i disservizi in occasione del match di Inter-Napoli del 4 febbraio (poi vinto 1-0 dai nerazzurri con gol di Dzeko) saranno rimborsati. La notizia viene ufficializzata al termine dell'incontro di Governo, Ministro Abodi e AgCom con i vertici dall'emittente OTT che trasmette in match del campionato di serie A in streaming. Dazn ha ribadito che i disservizi non sono stati causati da sé, ma da un partner esterno, ma si è comunque impegnata a risarcire gli abbonati in maniera autonoma e immediata anche senza richiesta degli utenti".

Dazn, disservizi di Inter-Napoli: quando sarà il rimborso

"L’indennizzo avverrà attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata già a partire da questa settimana e sarà completata entro l’inizio di febbraio".

Dazn, disservizi di Inter-Napoli: quanto sarà il rimborso

L'importo dell'indennizzo che Dazn darà ai suoi abbonati che hanno subito i disservizi per Inter-Napoli dovrebbe essere quantificato con un quarto del valore del canone mensile.

Dazn, creazione di un nuovo centro rete in Italia

Il ministro Adolfo Urso ha anche spiegato: "Alla riunione con DAZN è stata confermata la disponibilità dell’azienda a investire per migliorare il servizio, a collocare una struttura tecnico operativa in Italia e a rimborsare direttamente tutti gli utenti che hanno avuto un disservizio".

E Dazn fa sapere che “per garantire un ancora più efficace presidio delle infrastrutture tecnologiche per la distribuzione dei contenuti ed una loro ancor più efficiente gestione, il Gruppo Dazn ha annunciato una modifica dell’attuale assetto organizzativo di Gruppo con la creazione di un Network Operation Center (NOC) in Italia. Questa nuova unità, dedicata specificamente all’infrastruttura tecnologica e alla rete italiana, permetterà di creare ulteriori competenze a livello di mercato e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell’instradamento del traffico dei clienti”.