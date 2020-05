Djokovic: "Giocai in Davis ubriaco". E quella cena con la Sharapova...

Djokovic alla Sharapova: "Giocai in Coppa Davis ubriaco"

Novak Djokovic e Maria Sharapova hanno dato vita a una dirette Instagram - che vanno tanto di moda in questo periodo di emergenza Covid-19 - in cui hanno raccontato una serie di aneddoti e curiosità. "L'ultima volta che ci siamo visti, ti ho colpito nelle palle", e' stato l'esordio dell'ex tennista siberiana, ritiratasi lo scorso febbraio e in collegamento della sua casa di Los Angeles, ricordando uno spot che li ha visti protagonisti. "Non ti preoccupare Maria, oggi giochiamo con palle nuove", la risposta pronta del serbo, numero uno del ranking mondiale.

Nole Djokovic, durante la web-chiacchierata, ha anche ammesso di aver giocato, in un'occasione, in un post-sbronza: "Era la Coppa Davis, in Svezia, appena dopo aver vinto il mio primo Wimbledon. Non dovevo giocare quel fine settimana, dopo il venerdi' eravamo avanti 2-0, cosi' la sera ho fatto festa. Il sabato mi sono ritrovato in campo e, mettiamola cosi', la mia visione della palla non e' stata ottimale in quel match...".

Nole Djokovic (foto Lapresse)



Djokovic e quella cena con Maria Sharapova...

La 33enne russa rivela poi di una cena tra i due quando erano molto giovani. ''Era un doppio misto di esibizione tu eri ancora molto giovane non so se avessi ancora vinto un torneo o meno. Giocavamo uno contro l'altro e tu mi avevi detto che se avessi perso sarei dovuta venire a cena con te. E così è successo! Siamo andati a un ristorante giapponese, tu hai pure estratto una macchina fotografica compatta e hai chiesto al cameriere di farci una foto ricordo''.