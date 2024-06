Djokovic respinge ancora Sinner n°1. Ma è giallo: si ritira dal Roland Garros?

Djokovic vince ancora: Cerundolo ko al Roland Garros. Nole, che rimonta! Sfuma (per ora) il sogno di Sinner numero 1 al mondo

Novak Djokovic vince un altro match con rimonta leggendaria. Dopo aver ribaltato la sfida contro Lorenzo Musetti, questa volta il serbo numero 1 del tennis mondiale vince una maratona di oltre 4 ore e mezza contro il tennista argentino Francisco Cerundolo per 6-1 5-7 3-6 7-5 6-3 (dopo essere stato sotto 2 set e 1 e break di svantaggio nel quarto) raggiungendo i quarti di finale a Roland Garros. Una vittoria che per permette a Nole di restare al primo posto del ranking Atp davanti a Jannik Sinner. Una partita incredibile in cui il n.1 del mondo dopo un primo set vinto facilmente ha iniziato ad avvertire problemi e ha chiamato più volte il fisioterapista. L'argentino ne ha approfittato e vinto secondo e terzo set con Djokovic visibilmente fermo sulle gambe e apparentemente sconsolato. Ma chi dà per finito il serbo sul campo da tennis ignora la sua storia ventennale. Per Djokovic una partita "non è finita finché non è finita" e riesce a tirare fuori grinta ed energie dove nessun altro riesce a trovarle (dote che ha in comune con Nadal).

Djokovic batte Cerundolo al Roland Garros in rimonta. Il match point

Novak Djokovic completes the comeback against Francisco Cerundolo to make it to his 59th Grand Slam quarter-final 💫#RolandGarros pic.twitter.com/UYFLilgvg4 — Eurosport (@eurosport) June 3, 2024



Djokovic al pubblico del Roland Garros: "La vittoria è vostra"

"La vittoria è vostra", le parole di Novak Djokovic al pubblico francese dopo la vittoria contro Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del Roland Garros 2024. "Le ultime due partita ero sotto di due set a uno sia con Musetti sia qui e voi mi avete dato tantissimo sostegno e l'energia sul campo è cambiata moltissimo. Sono stato a 3-4 punti dal perdere la partita oggi - ha aggiunto - complimenti a Francisco per aver giocato una partita di grandissima qualità, bravo. Non so come ho trovato la forza per vincere oggi - ha concluso - l'unica spiegazione che ho è che siete voi. Grazie per il sostegno".

Djokovic nuovi record, staccando Roger Federer

Novak Djokovic, collezionista di record, aggiunge altri due al suo carniere, entrambi staccando Roger Federer con cui li deteneva in comproprietà: 370esima vittoria e 59esimo quarto di finale raggiunto in uno Slam.

Djokovic si ritira dal Roland Garros? 'Non so se riuscirò a giocare i quarti'. Ansia per il match contro Casper Ruud

"Non so se giocherò i quarti, aspetterò e vedrò", le parole di Novak Djokovic, numero uno del mondo e prima testa di serie, dopo aver battuto l'argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del mondo e 23 del seeding. Una partita sofferta per il 37enne di Belgrado che dopo aver dominato il primo set aveva accusato un problema al ginocchio destro che ha richiesto le cure del fisioterapista.

"Farò il possibile per stare meglio nel più breve tempo possibile, ma non si può fare niente di troppo. Il ginocchio è il ginocchio, una delle principali articolazioni per il movimento. Quando ho avuto problemi muscolari in Australia sono riuscito a rimediare ma il ginocchio è un'altra cosa. Non ho mai avuto problemi di questo tipo, grazie a Dio… forse nel 2011, ma allora era diverso", le parole di Djokovic in conferenza stampa.

"Non c'era quasi terra a causa del cambiamento delle condizioni di sole e caldo che hanno portato umidità. C'erano zone dove c'era solo cemento – dice Djokovic, spiegando cosa gli è accaduto in quel momento in cui ha rischiato di doversi arrendere all'infortunio – e altre un po' fangose. Nel terzo game del secondo set sono scivolato e mi sono fatto male al ginocchio. Faremo tutti i controlli necessari per capire se ci sono state conseguenze o lesioni. La prima visita effettuata è stata positiva ma c'è qualcosa che non va".

"Ho terminato la partita senza dolore grazie ai medicinali, ma potrebbe riacutizzarsi. Di buono c'è solo una cosa… che avrò un giorno di riposo prima del prossimo incontro. Ma sono sincero: non so se sarò in grado di scendere in campo e di giocare contro Ruud. Me lo auguro, ma dobbiamo aspettare"

I quarti di finale del Roland Garros si giocano mercoledì e Nole dovrebbe scendere in campo contro Casper Ruud (che ha battuto 7-6 3-6 6-4 6-2 Taylor Fritz dopo tre ore e mezzo di match) con cui è avanti 5-1 nei confronti diretti e che battè un anno fa in finale a Parigi (ma con cui ha perso l'ultimo incontro: in semifinale a Montecarlo). La speranza di tutti i tifosi è che Djokovic possa recuperare e giocarsi il match che vale le semifinali dello Slam sul rosso.