Djokovic svela come ha ribaltato il match con Sinner a Wimbledon

Djokovic, i complimenti di Novak a Sinner dopo il match di Wimbledon

Jannik Sinner esce da Wimbledon con una standing ovations: anche Nole Djokovic ha applaudito il 20enne tennista italiano quando ha lasciato il campo centrale al termine di una battaglia lunga 5 set. Nei primi due il campione altoatesino - numero 10 del mondo nelle prossime classifiche (ricordiamo che quest'anno loo Slam sull'erba non darà punti Atp) - ha fatto sperare nella grande impresa, poi si è dovuto arrendere a un Djoker ingiocabile nella seconda parte del match. "Possiamo parlare subito del terzo, quarto e quinto?", ha scherzato il fuoriclasse di Belgrado rispondendo alle domande a fine partita. Il serbo si è pubblicamente congratulato con Sinner: "Prima di tutto devo dire a Jannik congratulazioni per la grande lotta, sono sicuro che ci saranno grandi opportunità per lui sui grandi palcoscenici, è così maturo per la sua età. Oggi peccato per lui, ma ha fatto un ottimo torneo".

Novak Djokovic (Lapresse)



Djokovic-Sinner, Novak dopo il 2-0 di Jannik: io sono uscito, mi sono rinfrescato un po' e...

Djokovic ha raccontanto come è riuscito a ribaltare un quarto di finale di Wimbledon contro Sinner in cui sembrava quasi sull'orlo della sconfitta. "Lui per due set è stato il migliore in campo, allora io sono uscito, mi sono rinfrescato un po' e mi sono parlato davanti allo specchio. A volte in queste circostanze quando non succede molto di positivo sul campo e l'altro ti domina queste cose sono necessarie". Novak sottolinea: "Ho cercato di mettere insieme di nuovo le idee e offrire al mio avversario il meglio che potevo fare, e sono partito bene nel terzo, questo mi ha dato una bella iniezione di fiducia e ha fatto perdere certezze a lui. Come tutti, anche io ho i miei momenti di dubbi e la sfida più grande è la battaglia dentro di te, e in queste circostanze sono sempre convinto di poter rovesciare la partita. Quando sei due set sotto metti l'esperienza". Ora Djokovic si prepara alla semifinale contro il britannico Cameron Norrie (che ha battuto in 5 set il belga David Goffin), sognando la 7 vittoria a Wimbledon.