Dybala ha già dimenticato la Juventus: dopo le lacrime compra casa a Milano

Dybala all'Inter? Un indizio conferma le voci di mercato: comprata casa a Milano vicino alla sede nerazzurra, in zona Gioia

Dopo le lacrime, il rogito? Paulo Dybala sembra aver già trovato casa a Milano. Dopo il fiume di lacrime ed emozioni al fischio finale di Juventus-Lazio, ultima partita con la Vecchia Signora per la “Joya”, Dybala aveva promesso ai tifosi che lo stavano consolando che non sarebbe mai andato all’Inter (confutando le insistenti voci di mercato che vedrebbero il futuro dell’argentino in nerazzurro).

Eppure, un indizio sembra suggerire il contrario. Girano voci, infatti, che il campione classe 1993 abbia acquistato un importante immobile proprio a due passi dalla sede nerazzurra, precisamente al quinto piano. Insomma, nel caso fosse vero, viene quasi il dubbio su quale degli agenti dell’argentino sia più talentuoso: quello calcistico o quello immobiliare? Sembra strano, infatti, che neanche il tempo di dare l'addio alla Juventus, la Joya abbia già trovato un nuovo posto da chiamare “casa dolce casa”. E proprio a Milano. Ma non solo l’Inter: rimane, comunque, anche l’ipotesi di sbarcare dall’altra parte del Naviglio, al Milan di Pioli.

Come sempre, il popolo del web ha espresso la sua opinione. Sono molti, infatti, i tifosi e non che hanno detto la loro sulla presunta nuova casa di Dybala. Quello che emerge fin da subito tra gli utenti è la diffidenza. “Maggio è il mese in cui comincia il fervido mercato immobiliare: Perisic ha comprato casa a Torino. Dybala ha preso un secondo piano vicino San Siro, etc. etc. Cari i miei giornalai. Ancora rimembro l'attico di Messi a Milano, mort...i vostra”, tuona Tony Trep su Twitter.