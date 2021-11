Dybala supera Platini e gli fa un 'omaggio'. Juventus agli ottavi di Champions dopo 4-2 allo Zenit

Doppietta di Paulo Dybala nel 4-2 di Juventus-Zenit che qualifica i bianconeri agli ottavi di Champions League (prossimo turno sul campo del Chelsea a -3 per cercare di blindare il primo posto nel girone con una giornata d'anticipo) e la Joya raggiunge quota 106 i gol segnati con la maglia della Juventus da Michel Platini. E l'argentino ha esultato con un omaggio proprio all'ex numero 10 francese. "Sicuramente, lui è un idolo, è il calcio. Volevo farlo quando l'ho raggiunto contro l'Inter, ma non era il momento. Oggi l'ho fatto, spero possa vederlo", ha spiegato ai microfoni di SportMediaset.

Dybala si è sdraiandosi per terra con un braccio sotto la testa ricordando quando Platini lo fece dopo un suo gol capolavoro annullato nella finale di Coppa Intercontinentale tra Juventus e Argentinos Juniors (8 dicembre 1985, 2-2 e poi 6-4 ai rigori per la Signora). "Abbiamo fatto una grandissima partita, dopo il pareggio abbiamo cercato più equilibrio, stando alti e senza retrocedere - ha aggiunto - Nella ripresa abbiamo giocato con molta pazienza, da grande squadra".

Dybala, "il modo migliorare per celebrare 124 anni Juventus'

Non solo l'esultanza per Platini. "Non c'era un modo migliore per celebrare i 124 anni di storia. Auguri Juve!": Paulo Dybala festeggia sui social la vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo ricordando il compleanno del club bianconero, fondato l'1 novembre del 1897.