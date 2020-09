Dzeko-Juventus, quasi fatta. Luis Suarez lontanissimo. Addio Juve per...

EDIN DZEKO-JUVENTUS E MILIK-ROMA

Edin Dzeko è sempre più vicino alla Juventus. Luis Suarez, salvo colpi di scena, dà l'addio ai bianconeri. L'attaccante per Andrea Pirlo (che prenderà il posto di Gonzalo Higuain) si appresta ad essere il bosniaco della Roma. L'accordo tra Juve e giallorossi è vicino: 15 milioni per il cartellino del giocatore, soldi che la società capitolina metterà nell'affare Milik con il Napoli (valutazione complessiva attorno ai 25 mln, 17-18 di parte fissa e il resto in bonus,manca il sì del giocatore ma si sta lavorando per ottenerlo a breve). Dzeko alla Juventus firmerà un contratto biennale da 7,5 milioni netti a stagione.

LUIS SUAREZ, JUVENTUS LONTANA

Luis Suarez contestualmente si è allontanato e la pista è diventata molto fredda. Più della risoluzione con il Barcellona (ossia le trattative per la buonuscita) sono i tempi burocatrici per ottenere il passaporto italiano che lo farebbe diventare comunitario (requisito fondamentale perché la Juventus potesse tesserarlo) l'ostacolo quasi insormontabile. Infatti il Pistolero, anche se dovesse superare l'esame necessario per ottenere la cittadinanza italiana, difficilmente riuscirebbe poi a ottenere il passaporto in tempi utili per trasferirsi alla Juventus e poter essere iscritto nella lista Champions (data ultima il 6 ottobre).

DZEKO JUVENTUS, GIROUD PIANO B NEL CALCIOMERCATO JUVE

Dzeko-Juventus, dunque. Solo se dovesse accadere qualcosa di imprevisto al momento (fumata nera Milik-Roma), la società bianconera valuterebbe un piano B, tornando su Olivier Giroud per cui il Chelsea chiede una cifra ragionvevole (5 milioni di euro) e l'attaccante pure (4,5 milioni netti a stagione).

DE SCIGLIO, ACCORDO JUVENTUS-ROMA

L'asse Juventus-Roma non sta portando solo a Edin Dzeko in bianconero, ma potrebbe vestire di giallorosso Mattia De Sciglio. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro per il terzino ex Milan: l'accordo tra i due club c'è, tocca al giocatore decidere se accettare il trasferimento.