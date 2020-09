El Shaarawy alla Juventus: si può! E tra Luis Suarez e Dzeko, la Juve...

El Shaarawy alla Juventus, si può. Calciomercato news

Stephan El Shaarawy è la nuova idea di mercato della Juventus. L'ex ala di Milan e Roma vorrebbe tornare in Italia in vista dell'Europeo per provare a strappare la convocazione nella nazionale di Roberto Mancini. Lo Shanghai Shenhua ha aperto al prestito per 6 mesi/un anno vista la quarantena obbligatoria - dopo gli impegni in Nazionale - che gli permetterebbe di giocare solamente gli sgoccioli del torneo cinese. A Paratici piace molto il Faraone e ci sta pensando, anche se bisogna superare uno scoglio non da poco: i 16 milioni di stipendio che El Shaarawy prende in Cina. Il giocatore dovrà dunque tagliarsi una parte dell'ingaggio e occorrerà trovare una quadra economica che renda sostenibile l'operazione. La Juventus valuta l'acquisto di un attaccante esterno, ma prima dovrà trovare una sistemazione a uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Tra i nomi valutati anche Federico Chiesa (su cui è attento il Milan, malgrado le smentite) e il belga Yannick Ferreira Carrasco dell’Atletico Madrid.

LUIS SUAREZ-JUVENTUS? AVANZA DZEKO-JUVENTUS E MILIK-ROMA

La priorità della Juventus in questo momento comunque è rappresentata dall'attaccante. Tutto fermo sul fronte Luis Suarez (si aspetta l'esame di italiano per essere tesserato come comunitario e che si sblocchi la trattativa tra il giocatore e il Barcellona), ma intanto arrivano notizie interessanti sul fronte e Edin Dzeko. Roma e Napoli si sono avvicinate per il passaggio di Milik ai giallorossi (affare da 25-26 milioni bonus inclusi) e questo può sbloccare l'uscita dell'attaccante bosniaco verso i bianconeri. Se la Juve accetterà di mettere una cifra tra i 12 e i 15 milioni per avere Dzeko, il doppio affare sull'asse Torino-Roma-Napoli potrebbe concretizzarsi. In quest'ottica resta sullo sfondo la possibilità legata al 33enne attaccante francese del Chelsea, Olivier Giroud. Un piano B/C che verrebbe attuato solo se ci fossero problemi insormontabili sulle piste calde del mercato bianconero.