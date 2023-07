Elisabetta Canalis allenamenti durissimi, salva una tartaruga e... che foto: bikini e piscina

Elisabetta Canalis non rinuncia alla kickboxing in vacanza: allenamenti con Georgian Cimpeanu. La showgirl intanto salva una tartaruga in Gallura. E le sue foto in bikini fanno sognare i fans...

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: allenamenti di kickboxing

Elisabetta Canalis non conosce la parola 'noia'. La showgirl anche durante le sue vacanze (è sbarcata nella sua amata Sardegna) non rinuncia agli allenamenti con il fuoriclasse della kickboxing Georgian "Iceman" Cimpeanu. Di recente la Canalis è salita sul ring per il secondo anno consecutivo alla "Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition" vincendo nuovamente il suo match.

Elisabetta Canalis bikini in piscina e selfie mozzafiato

Non solo sport. L'ex velina nelle sue giornate tra i giochi con la figlia Skyler, trattatamenti di bellezza e cenette in riva al mare, ha anche regalato anche qualche foto in bikini ai suoi fans: sdraiata su un materassino in piscina o mentre fa un selfie allo specchio.... il risultato è super. "La grande bellezza sei tu", le scrivono. Le foto in gallery qui sopra.

Elisabetta Canalis, "Colori vivaci, cibo straordinario, nuoto sott'acqua, bambini, cani, amici e amore" (Instagram /littlecrumb_)



Elisabetta Canalis salva una tartaruga in Sardegna

Elisabetta Canalis è stata anche protagonista in un salvataggio. Insieme alla figlia Skyler era in macchina su una strada della Gallura quando hanno visto una tartaruga che rischiava di essere investita in mezzo alla strada. La show girl ha prontamente fermato l’auto per raccogliere la tartaruga e restituirle la libertà. "Abbiamo fermato il traffico e l’abbiamo aiutata perché altrimenti sarebbe diventata una… frittella", ha scritto su Instagram. "Le tartarughe sono una specie protetta e devono essere tutelate", ricorda la Canalis. E chiude la storia con un "Good luck".

Elisabetta Canalis salva una tartaruga in Gallura (Instagram littlecrumb_)



Ely ama gli animali è testimonial della Peta, il suo impegno è noto da tempo ed è anche in prima linea per l’adozione dei cani abbandonati.

Leggi anche