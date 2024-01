Elisabetta Canalis, completino aderentissimo. E come mena! Video/Foto roventi

Elisabetta Canalis, completino aderentissimo, che spettacolo la kickboxing con il fidanzato Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis bella e in forma più che mai. La showgirl sarda ha iniziato il 2024 regalando alcune foto e reel sui social che riempiono di gioia il cuore dei suoi milioni e milioni di fans (solo su Ig ne conta 3,6).

Come noto Eli è una grande sportiva e appassionata di kickboxing - al punto da essere salita anche un paio di volte sul ring per dei combattimenti (vinti, alla Reggia di Venaria) - e il video del suo ultimo allenamento è un autentico spettacolo: calci al volo, pugni e girate da fuoriclasse per la Canalis che chiude il filmato esausta e sdraiata sul ring prender fiato.

"Quale e’ la cosa che ti piace fare e che ti rende più felice?" chiede nel post Elisabetta Canalis. E il fidanzato, fuoriclasse della kickboxing, Georgian Cimpeanu, risponde scherzoso: Fare sparring con te"

Ma spettacolo non è solo l'allenamento. Anche la tutina che indossa Eli è indimenticabile: su di lei sensualissima e da infarto.

