Elodie minigonna da infarto: la cantante e fidanzata di Iannone sexy da morire. E annuncio a sorpresa!

Elodie, minigonna da infarto per la fidanzata di Andrea Iannone

E' un 2023 magico per Elodie. La cantante e fidanzata del pilota Andrea Iannone (che nel 2024 potrebbe tornare in pista: ipotesi Superbike secondo i rumors delle scorse settimane) sta passando da un successo all'altro. I suoi singoli sono costantemente ai vertici delle classifiche, il concerto al Mediolanum Forum è stato un trionfo e in questi giorni è arrivata anche la collaborazione con il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni (è arrivata la... "Pazza Musica").

Elodie, sold out e nuovi concerti in arrivo la la star della canzone italiana

Solo per fare un breve riassunto di un'annata da record per Elodie. E visto che le sorprese per i fans della star della musica italiana non sono finite, alla luce dei sold out dei prossimi concerti di Napoli, Milano e Roma,

Elodie ha annunciato nuovi live: "A Napoli il 17, a Milano il 20 e a Roma il 26 novembre. E aggiungiamo anche Firenze il 5 dicembre", ha scritto la cantante nelle scorse ore in un post social che ha lasciato senza fiato i followers anche per la foto che la vede con una minigonna coloraritissima e vertiginosa. Bella più che mai, lei che oltre ad avere un gran voce e forte presenza sul palco, sa anche essere molto sensuale. "La Beyonce Italiana!!! Mi ricorda il video delle Destiny's Child", le scrivono i fans in mezzo a un diluvio di like e cuoricini d'amore.

