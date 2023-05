Elodie, annuncio pazzesco. "Prima volta insieme". E Iannone-Ducati mondiale!

Elodie e Mengoni, ecco Pazza Musica

"Pazza musica" il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni & Elodie, in uscita venerdì 26 maggio, che ha visto per la prima volta i due artisti lavorare in studio insieme. Il brano è parte del nuovo album Materia (Prisma), il terzo progetto discografico di Marco Mengoni che conclude la trilogia multiplatino Materia. Pazza Musica, è un inno alla libertà che ci accompagnerà per tutta la prossima estate, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane. “Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché.” Il nuovo singolo uscirà contemporaneamente al nuovo album di Marco Mengoni Materia (Prisma) il prossimo 26 maggio.

Mengoni ed Elodie insieme con Pazza Musica



Elodie e Iannone. "Cosa ho trovato in Andrea? Tutto"

Per Elodie è un momento magico. Anzi un 2023 spettacolare. Da Sanremo al bagno di folla del suo spettacolare concerto al Mediolanum Forum di Assago dei giorni scorsi. Fresca vincitrice del David di Donatello per la Miglior Canzone Originale, “Proiettili” con Joan Thiele. E poi, the last but not the least, l'amore con il pilota Andrea Iannone che va a gonfie vele. “Cosa ho trovato in Andrea? Tutto. È disponibile, generoso, mi sostiene. Penso di essere simile a lui, stiamo bene e siamo lì, l’uno per l’altra, senza spiegarcelo”, ha detto nei giorni scorsi Elodie in un'intervista a Repubblica.

Elodie tour, "Elodie show 2023"

Elodie reduce da un live show al Forum d’Assago completamente sold out e la vittoria del suo primo David di Donatello per "Proiettili (Ti mangio il cuore)" come "Miglior canzone originale", ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti “Elodie Show 2023”: sabato 18 a Napoli, martedì 21 a Milano e sabato 25 novembre a Roma.

Andrea Iannone in Ducati nel 2024? Rumors

Andrea Iannone è pronto al gran ritorno in pista. Il campione di Vasto potrebbe salire su una Ducati Panigale V4 nel mondiale Superbike. Secondo alcune idiscrezioni dei giorni scorsi a cura di GpOne, Go Eleven, uno dei team privati Ducati, sarebbe pronta a chiedere all’azienda di Borgo Panigale di fornirgli anche una seconda moto, oltre a quella con cui gareggia già nel mondiale da tempo. Il team manager, Dennis Sacchetti ha detto che l’ipotesi di correre con due moto dal prossimo anno è più che concreta.

