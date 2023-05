Camila Giorgi micro-shorts, tennista da infarto in palestra. E poi.. Le foto

Camila Giorgi micro-shorts e allenamenti: la tennista italiana lavora in vista del Roland Garros

Camila Giorgi vince anche quando... si allena. In questi giorni la 31enne tennista di Macerata ha pubblicato una foto nelle sue storie Instagram (che nelle ultime settimane ha abbattuto il muro dei 700mila followers) mentre era in palestra e non è passata inosservata la sua tenuta sportiva color blu che ha acceso il cuore dei suoi tifosi. Anche perché la campionessa italiana con quei pantolicini o short che dir si voglia è bella e sensuale più che mai (guarda la foto qui in gallery).

Per Camila Giorgi è un periodo di preparazione (dopo il terzo turno al Wta di Roma che l'ha vista battere Rus e Alexandrova e perdere poi contro Karolina Muchova) in vista del secondo torneo dello Slam di questo 2023 (in cui ha trionfato al Torneo di Merida in Messico, una Camila Giorgi in versione Regina dello Yucatan): lunedì 28 maggio inizia il Roland Garros che chiuderà la lunga stagione sulla terra battuta (e non avrà in campo maschile il re del rosso, Rafa Nadal).

Camila Giorgi road to Roland Garros

Per lei sarà un appuntamento molto importante: la tennista azzurra arriverà a Parigi attorno alla 35esima posizione mondiale e dovrà cercare di confermare i punti conquistati nel 2022 quando arrivò agli ottavi di finale, ossia tra le migliori sedici tenniste del torneo. Ma i tifosi di Camila Giorgi ovviamente sognano di vederla ancora più avanti a lottare nelle fasi caldissime del Roland Garros, guadagnando vittorie e posizioni nel ranking Wta (dove il suo best è al 26°)....

Camila Giorgi, selfie con i cuoricini della tennista. Foto

Intanto Camila ha anche postato un selfie nelle sue storie. La Giorgi ha messo anche un paio di cuoricini. Saranno diretti a qualcuno in particolare o alle sue centinaia di migliaia di follower che ogni giorni le testimoniano il loro affetto?

Camila Giorgi, storia Ig con selfie e cuoricini (Instagram camila_giorgi_official)



Leggi anche

E poi...