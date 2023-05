Tennis, Paula Badosa conquista Roma (orfana di Camila Giorgi). La sensuale Sharapova spagnola

Camila Giorgi eliminata: Wta Roma 2023 perde la principessa del tennis italiano

I tifosi del tennis italiano incassano la delusione per l'uscita di Camila Giorgi dagli Internazionali d'Italia di tennis. La 31enne campionessa azzurra, dopo due vittorie convincenti (Arantxa Rus battuta dopo una battaglia di 3 set, la testa di serie 15, Ekaterina Alexandrova piegata in due) ha perso contro Karolina Muchova al terzo turno dopo essere stata avanti 5-1 nel primo set (poi perso 7-6 e la seconda frazione chiusa 6-2). Per Camila Giorgi un saluto al pubblico di Roma che l'ha applaudita e le ha fatto sentire tutto il suo affetto durante il torneo.

Camila Giorgi out gli Internazionali d'Italia di tennis. I tifosi romani folgorati da Paula Badosa

L'Italia del tennis femminile, con l'eliminazione di Camila Giorgi, si trova senza giocatrici in corsa agli ottavi del Wta 1000 di Roma (Martina Trevisan, numero 1 azzurra, era stata eliminata al secondo turno proprio da Karolina Muchova). In mancanza delle principesse italiane, il pubblico capitolino sembra aver adottato una fanciulla spagnola. Si tratta della 25enne Paula Badosa, la Sharapova spagnola (suo idolo giovanile e a cui viene paragonata per bellezza e stile di gioco, a proposito della Tigre siberiana, leggi qui la nuova vita lontana dal tennis). Sugli spalti del Foro Italico sono comparsi cartelli con "I love you", rivolti alla giocatrice iberica (nata a New York). E lei ricambia l'amore per la "Città eterna" con alcuni scatti social dalla Fontana di Trevi, Colosseo e Piazza San Pietro. "Ciao Roma", scrive la tennista (fidanzata col bellissimo modello cubano Juan Betancourt) nel post, ricevendo centinaia di messaggi d'amore, like ed emoticon di cuori dal pubblico spagnolo e da quello italiano.

Paula Badosa vola dunque al Wta Roma 2023, dove ha passato tre turni (battuta anche la testa di serie numero 4 del torneo e 7 nel ranking Wta, Oris Jabeur in due set), sogna intanto di rientrare tra le top-30 del mondo, lei che solo un anno fa era stata al secondo posto (frenata da alcuni infortuni in questa prima parte di 2023).

Leggi anche