Elisabetta Canalis, lingerie pazzesca (chi non zooma...) e kickboxing show e leggins da sogno

Elisabetta Canalis in lingerie (Instagram littlecrumb_)

Elisabetta Canalis, lingerie da favola: la sua "seconda pelle" - Foto

"C'è chi zumma e c'è chi mente", scrive un fan della Canalis nel post che vede la bellissima Eli con una lingerie da favola. "My second skin", le parole dell'ex velina a corredo della foto.

Elisabetta Canalis, kickboxing show e leggins da sogno

Ma la showgirl sarda non è solo una splendida musa in reggiseno. Elisabetta Canalis è anche una grande sportiva (oltre a essere tifosa dell'Inter e che soddisfazione il derby di Champions vinto contro il Milan - della sua amica Melissa Satta - nelle scorse ore che manda i nerazzurri a un passo dalla finale di Istanbul). Tanto lavoro in palestra, ma anche la kickboxing. Sui social nelle ultime ore ha pubblicato gli "highlights" dei suoi allenamenti settimanali (perlaltro con top e leggins che su di lei fanno sognare i follower, guarda la gallery qui sopra). Uno spettacolo vederla all'opera. "Sei la donna perfetta", si legge tra i commenti. O un "che bella lottatrice" a cui vengono aggiunte emoticon con gli occhi a cuore.



