Tennis, via il reggiseno: la campionessa italiana scalda Miami. "Pronta per Sport Illustrated"

Tennis, Corinna Dentoni senza reggiseno. L'ex tennista italia fa sognare

"La libertà comporta responsabilità: ecco perché tutti ne hanno paura", scrive Corinna Dentoni, citando George Bernard Shaw, su Instagram a corredo di una foto che la vede libera... dal reggiseno. L'ex tennista italiana incanta tifosi e follower con lo scatto social. Bella più che mai. "Pronta per Sport Illustrated", le scrivono tra i commenti. Lei che è stata una delle sportive italiane considerate più belle e sensuali.

Sul campo Corinna Dentoni era una promessa (da junior raggiunse la finale dell'Australian Open di doppio assieme ad Alizé Cornet che poi sfiorò da pro la top-10 in classifica mondiale), in carriera è entrata tra le prime 150 del mondo (best ranking Wta è stato 132) vincendo anche nove titoli (Itf).

Oggi l'ex tennista (pochissimi tornei negli ultimi due-tre anni, anche se quest'anno comunque ha partecipato all'Itf di Santo Domingo) vive a Miami, è fidanzata con Massimo Brambati (ottimo difensore in serie A tra gli anni 80-90, vestì anche la maglia della Nazionale Under 21 e oggi è un apprezzato commentatore sportivo in tv), regala foto e immagini doc ai suoi fans sui social dove ha un ottimo seguito (su Ig sfiora i 90mila followers).

