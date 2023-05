Tennis, balletto bollente per l'ex campionessa e star di OnlyFans (e Playboy)

Tennis, Ashley Harkleroad dal Roland Garros a Playboy

Trentotto anni e non sentirli: Ashley Harkleroad ha festeggiato il compleanno a Miami in famiglia (con il marito Chuck Adams - anche lui con un passato nel tennis professionistico e per un certo periodo anche suo allenatore - con cui ha avuto due figli)., regalando un balletto sensuale ai suoi fans.

L'ex tennista ha lasciato lo sport agonistico da ormai tanti anni, dopo essersi presa la soddisfazione di entrare tra le top-40 del mondo (il suo best ranking Wta fu 39°), qualificarsi al terzo turno in due tornei dello Slam (Australian Open e Roland Garros), oltre ad aver battuto delle campionesse del calibro di Elena Bovina, Meghann Shaughnessy e Daniela Hantuchová.

Ma Ashley Harkleroad è riuscita a far parlare di se in questi anni anche per vicende extra-tennistiche. In principio fu il servizio fotografico su Playboy quando ancora giocava come tennista professionista, pochi giorni dopo essere stata eliminata da Serena Williamis al Roland Garros del 2008. un 'evento' che fece clamore, tutto il mondo parlò di lei, guardando con ammirazione i suoi scatti sensualissimi.

Tennis, Ashley Harkleroad da Playboy a OnlyFans

E recentemente era anche approdata su Onlyfans, oltre ad avere un forte seguito su social come Instagram e TikTok. Ashley Harkleroad non avrà mai vinto Wimbledon o l'Open degli Stati Uniti ma resta più che mai un'icona del tennis per bellezza e personalità. Non a caso, una come Serena Willims - forse la più forte campionessa di tutti i tempi - di lei dopo la copertina di Playboy disse: "È una gran cosa che qualcuna sia tanto coraggiosa e forte"

