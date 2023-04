Valentina Bìssoli: "Atleta più sexy? Camila Giorgi. Potrebbe fare la modella"

Camila Giorgi, Valentina Bìssoli: "Grande tennista e potrebbe anche fare la modella"

Valentina Bìssoli non ha dubbi: "Camila Giorgi non è solo una splendida tennista e una grande campionessa, ma anche un vero modello di bellezza", spiega ad Affaritaliani.it la modella veronese che incorona la 31enne campionessa marchigiana in campo e fuori.

E detto da lei che è stata paragonata per fascino a Monica Bellucci.

"Sì trovo che sia l'atleta italiana più sensuale. Per la classe e il portamento che ha in campo e fuori decisamente potrebbe fare la modella o la showgirl", sottolinea Valentina Bìssoli grande appassionata di sport che pratica non solo per tenersi in (gran) forma, ma anche per divertimento (ad esempio è un'appassionata di padel, come confesso ad Affari qualche tempo fa).





Valentina Bìssoli, prova costume mozzafiato

A proposito di fisico mozzafiato nei giorni scorsi la modella veronese ha fatto la prova costume, mostrando il risultato sul suo profilo Instagram: il risultato è stato strastosferico.

Guardare le foto di Valentina Bìssoli (in gallery, qui) per credere...

Valentina Bissoli (Instagram valentina_bissoli_)



