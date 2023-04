Federica Masolin, tacco e minigonna: Formula 1 mozzafiato, riparte in quinta!

Federica Masolin e la Formula 1 tornano su Sky: Gp F1 Azerbaijan 2023

La Formula 1 riparte dall'Azerbaijan: a Baku è in programma il quarto weekend 2023 ("Aspettati l'inaspettato" è lo slogan degli organizzatori) con Max Verstappen leader del Mondiale davanti al compagno di squadra Sergio Perez (69 e 54 punti rispettivamente per la coppia della Red Bull) e a inseguire Fernando Alonso (lo spagnolo a 45 con la sua Aston Martin) con Lewis Hamilton fuori dal podio (38 punti per il fuoriclasse della Mercedes). Le Ferrari? Arrivano con il fiatone: Carlos Sainz è quinto in classifica mondiale (20 punti come Lance Stroll - su Aston Martin - e appena avanti a George Russell a 18 con la sua Mercedes), mentre Charles Leclerc è decimo con 6 punti.

Formula 1, Sprint Race e nuovo format nel GP di Baku

Il Gp di Formula 1 in Azerbaijan oltre alla prima Sprint Race della stagione inaugura anche il nuovo format con due qualifiche in un solo weekend e soli 60 minuti di libere per trovare il setup. Tempi sempre più stretti per Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin e i team del del Mondiale.

Formula 1, GP Azerbaijan 2023: orari Sky e TV8

Sky (oltre a SkyGo e Now in streaming) come sempre trasmetterà in diretta tv weekend della Formula 1 in programma a Baku (Sprint Race sabato 29 aprile alle 15,30, la gara sarà domenica 30 aprile alle 13) rispettivamente diretta, su TV8 è prevista la differita (Sprint il sabato alle 18,45 e Gp domenica alle 18). Tra l'altro Sky lancia in queste ore la nuova App live interattiva per seguire la F1 (tutti gli onboard a portata di telecomando grazie al "Race Control").

Federica Masolin, "F1 is back": il post della musa della Formula 1

E Federica Masolin, la musa della Formula 1 è pronta assieme al team Sky per raccontare il fine settimana in programma in Azerbaijan: "F1 is back", scrive in un post Instagram con un tris di foto assieme all'opinionista (ed è campione del mondo di Formula 2) Davide Valsecchi. Camicetta, gonna e tacco alto: Federica Masolin incanta i suoi follower che rispondono a colpi di like. "Stratosferica"... "Sei bella da impazzire", si legge tra i commenti dei suoi fans.

