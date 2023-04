Sofya Zhuk, tennista nuda su OnlyFans. Da nuova Sharapova a star bollente FOTO

Sofya Zhuk, l'ex tennista su OnlyFans

E' sbarcata di recente su OnlyFans e tutti parlano di lei: Sofya Zhuk è sempre più una stella sul web e sui social.

Sofya Zhuk, l'ex tennista star su Onlyfans: la "nuova Sharapova" mozzafiato

La vita sportiva di Sofya Zhuk? Dopo essere stata una tennista promettente prima (vinse il Torneo dell'Avvenire a 13 anni e Wimbledon Juniores a 15) e interessante poi (raggiunse il 116° best ranking Wta nella classifica del tennis mondiale a soli 18 anni), pur non riuscendo a esplodere compiutamente (frenata da due brutti infortuni) come speravano molti addetti ai lavori (qualcuno la considerava la nuova Sharapova), ormai la sua carriera da influencer è sempre più avviata.

E, come detto, lo sbarco di Sofya Zhuk su OnlyFans, ha fatto felici tantissimi fans della 23enne moscovita.

