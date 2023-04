Tennis, Angelina la coach dei giocatori più sensuale del mondo. Le foto

Angelina Shakhraichuk tennista e coach: che passione per il tennis!

Nata in Germania, cresciuta in Ucraina, residente in Florida: ecco a voi Angelina Shakhraichuk.

Professione tennista. In carriera non ha toccato vette altissime (il top Wta è stato poco sopra al numero 800 del mondo). Non avrà mai vinto Wimbledon o il Roland Garros, non avrà sfidato e battuto top come Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, ma il tennis per la 23enne è una passione che va oltre i risultati.

'Così innamorata di questo sport' (So in love with this sport) scrive sui social pubblicando foto mentre si allena. "Ecco perchè amo il tennis", commentano i suoi follower.





E oggi la bella Angie continua a giocare, oltre ad allenare nuovi atleti che magari diventaranno grandi campioni in futuro grazie ai suoi insegnamenti. Oltre a un presente da modella e influencer in crescita, molto apprezzato dai suoi fans...

