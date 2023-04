Tennis, guardala negli occhi se ci riesci! La tennista tra bikini e scollature

Tennis, Anastasia Pivovarova tra sport, bikini e scollature

Anastasia Pivovarova ipnotizza i fans con le sue foto. L'ex tennista russa che in carriera è stata tra le prime 100 del mondo (best ranking Wta numero 93 nel maggio 2011 e terzo turno al Roland Garros 2010 dopo aver passato le qualificazioni e battendo l'ex numero 15 mondiale, Zheng Jie) e ha giocato quasi 500 match in singolare nel circuito, a 33 anni si è ormai ritirata, è diventata mamma, però la sua passione per questo sport non è mai sopita. Sui social posta scatti e immagini mentre è impegnata in qualche match d'allenamento o si dà alla kickboxing....

Ma i fuoi fans non apprezzano solo le doti sportive di Anastasia, che sognava da giovane di seguire le gesta di Anna Kournikova (ex top-10 mondiale - arrivò sino all'ottava posizione - e semifinalista a Wimbledon): in comunque con l'attuale moglie di Enrique Iglesias non ha solo l'amore per il tennis, ma anche una grande bellezza e sensualità. Inutile dire che i suoi followers apprezzano molto le foto e i video della Pivovarova - tra scollature e bikini, abiti raffinati e vestiti casual - ormai sempre più influencer...

