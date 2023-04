Federica Nargi, lingerie di pizzo da infarto. Lady Matri va in gol sui social

Federica Margi, lady Matri va in gol col con l'intimo di pizzo blu

Federica Nargi mostra alcune foto in Intimo blu di pizzo blu (per la marca di lingerie di cui è testimonial) e sui social i fans approvano. Pioggia di like per compagna di Alessandro Matri (ex attaccante di Cagliari, Juventus e Milan) che conta ben 4,2 milioni di followers solo su Instagram.

I commenti? "Sei la donna più bella del mondo" ... "eeeeh la Nargi è di un altro livello...", con emoticon a cuori che testimoniano l'amore che il pubblico social sente forte nei confronti di una delle veline di Stricia la Notizia più iconiche nella storia del tg satirico di Antonio Ricci (che coppia con Costanza Caracciolo - sposata con Bobo Vieri - insieme per quattro edizioni consecutive dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012 per un totale di 885 puntate), ma anche protagonista in tantissimi altri programmi di successo televisivi.

Da Pechino Express a Cuochi e Fiamme Celebrities (come concorrente), passando per “Colorado… a rotazione” (conduttrice accanto a Paolo Ruffini e Fiammetta Cicogna), attrice tra cinema e fiction (“Capitan Basilico – i Fantastici 4+4” e “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”) o cantante a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti.

Federica Nargi, lingerie di pizzo da infarto. Le foto