Raffaella Fico gol! Via il reggiseno per il terzo scudetto del Napoli

Raffaella Fico e lo scudetto del Napoli: via il reggiseno

Un bagno freddo e... via il reggiseno: Raffaella Fico aveva fatto una solenne promessa a febbraio per festeggiare l'eventuale terzo scudetto del Napoli. Che ora è diventato una sicurezzza. La festa potrebbe essere già questo weekend se la squadra di Luciano Spalletti batterà la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona e l'Inter dovesse fermare la Lazio.

Raffaella Fico, Serena Autieri e le promesse scudetto per il Napoli

Quindi i tifosi del Napoli (e non solo loro) a questo punto sono in ansia nell'attesa che Raffaella Fico mantenga il suo fioretto. Non solo lei comunque. “Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo strip-tease. Di sicuro mi piacerebbe cantare al Maradona: aprirei con ‘O surdato ‘nnammurato' e chiuderei con Un giorno all’improvviso mi innamorai di te“, ha detto Serena Autieri a Oggi. La promessa di Gigi D’Alessio? "Metterò "un bel vestito, prenderò un bel secchio di acqua gelata e me lo butterò addosso". Caterina Balivo invece ha spiegato: “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza”, le parole della conduttrice.. Alessandro Siani si butta sul gastronomico: “Mangerò un chilo di polenta“.

Raffaella Fico e lo scudetto del Napoli. Melissa Satta e il suo Milan...

Da Napoli al Milan. Melissa Satta (anche lei a Le Iene come Raffaella Fico) ha fatto una promessa che fa sognare i tifosi rossoneri (leggi qui).

