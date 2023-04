Melissa Satta si spoglia per il Milan: gol alla Giroud della showgirl se...

Melissa Satta “Se il Milan vince la Champions ti spogli”. La proposta a Le Iene

Il cuore calcistico di Melissa Satta come noto batte per il Milan. E nel corso della puntata de Le Iene (che ha visto il suo monologo ("Io accusata di portare sfortuna a Berrettini. Sessismo inaccettabile", leggi qui), leggendo i tweet che gli spettatori del programma di Italia 1 le hanno indirizzato, si è trovata di fronte a una richiesta di un supporter rossonero.

"Se sei una vera tifosa, promettici che se il Milan vince la Champions ti spogli", le ha scritto.

Melissa Satta a Le Iene



Melissa Satta si spoglia: se il Milan vince la Champions volentieri

“Questo non posso leggerlo, sono un po’ scaramantica", ha detto Melissa Satta - che è tifosa milanista al 101% - faticando a pronunciare quella parola magica (Champions) che sotto sotto sta diventando un sogno per tutti i fans del Diavolo, pur consci che la doppia semifinale con l'Inter sarà difficilissima e che vincere l'eventuale finale contro Real Madrid o Manchester City avrebbe il sapore di una vera e propria impresa storica per la squadra allenata da Stefano Pioli.

“Mi spoglierei volentieri, il problema è che sarebbe un sogno”, ha comunque promesso una Melissa Satta realista ma forse pure lei un pochino speranzosa che sabato 10 giugno da Istanbul possa arrivare la gioia per una impensabile (a inizio stagione e ancora adesso) ottava Champions.

Insomma i tifosi rossoneri ora possono coltivare un dopppi sogno: vedere degli euro-gol pesantissimi di Giroud, Leao e dei loro campioni in campo. E quello di Melissa Satta poi...

