Meloni, non solo Giorgia: Giusy, "premier" del Milan. "Bella come Brahim Diaz contro il Napoli"

Meloni, Giorgia? No Giusy Meloni... premier del Milan

Dici Meloni e pensi a Giorgia, la premier dell'Italia. Ma attenti a Giusy, che sta diventando la premier dei cuori rossoneri.

Da Milan Tv a Fondazione Milan (ma anche Sportitalia), la giovane giornalista ha stregato i tifosi del Diavolo (e non solo...). L'ultima foto social (e su Instagram ha superato il muro dei 260mila followers) da San Siro per la sfida vinta 2-0 dalla squadra di Stefano Pioli contro il Lecce (con un Rafael Leao stellare) ha lasciato tutti a bocca aperta: di rossonero vestita, Giusy Meloni fa sognare i supporter milanisti.

Giusy Meloni fa sognare i tifosi del Milan. "Sei bella come Brahim Diaz contro il Napoli"

"Sei bella come Brahim Diaz contro il Napoli", le scrivono i followers evocando le recenti prestazioni spettacolari del trequartista spagnolo (un marziano allo Stadio Diego Armando Maradona, magico nella notte del Meazza)

Giusy Meloni va in gol col Milan. "Sei bella come Kaká, il mercoledì sera, sotto la pioggia"

E poi ci sono quelli che vanno più indietro nel tempo, al 2 maggio 2007: "Sei bella come Kaká, il mercoledì sera, sotto la pioggia". Qua i ricordi volano a ad un'epica semifinale di Champions League Milan-Manchester United 3-0 quando Ricky, Seedorf, Gilardino (marcatori del match) e il dream team guidato da Carlo Ancelotti demolirono i Red Devils di un giovane Cristiano Ronaldo (annullato dal campo da un Gattuso in versione super Ringhio) giocando quella che è passata alla storia come la "partita perfetta" (premessa per la finale poi vinta 2-1 contro il Liverpool - nel segno di Pippo Inzaghi - vendicando la maledetta notte di Instanbul di due anni prima).

Perfetta come la bellezza di Giusy Meloni...

