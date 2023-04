Milan, Leao show (record di gol in A) risponde al tris di Lukaku. Ansia Ibrahimovic

Milan, Leao doppietta d'autore e risposta alla tripletta di Lukaku

Gol di testa e accelerazione palla al piede conclusa con un sinistro all'angolino: Rafael Leao risponde idealmente alla tripletta di Lukaku a Empoli (mentre prosegue il countdown verso il derby Milan-Inter nelle semifinali di Champions) con le due reti che infiammano San Siro e mettono ko il Lecce. Per il portoghese è record personale di gol in serie A: sale a quota 12 (con 7 assist) superando le 11 dello scorso campionato.

Milan, Pioli: "Leao ha ancora margini di miglioramento, è più completo dell'anno scorso"

"Credo che oltre i risultati la soddisfazione più grande degli allenatori è migliorare i giocatori. Rafa ha ancora dei margini di miglioramento, è inevitabile che sia così è ancora giovane. Per la prima volta giocherà le semifinali di Champions League ed è importante per lui. Credo che sia un giocatore ancora più completo rispetto alla passata stagione e questo è molto importante", le parole di Stefano Pioli a Milan Tv dopo il 2-0 dei rossoneri contro il Lecce firmato da Rafael Leao. A Dazn ha spiegato: "Credo che Rafa debba chiudere di più sul secondo palo, anche su azione, sono pochi i terzini destri che possono reggerlo anche sui centimetri, ah un potenziale fisico incredibile. Deve essere più dentro l'area e attaccare di più il secondo palo"

Leao, due gol di testa con il Milan: sempre col Lecce

Una curiosità: Rafael Leao ha fatto due gol di testa nella sua avventura rossonera ed entrambi con il Lecce. Il primo arrivò a giugno 2020 quando era appena ripresa il campionato post lockdow e il Milan vinse 4-1 in casa dei salentini (a segno Castillejo, Bonaventura e Rebic oltre al portoghese).

Milan, ansia per Ibrahimovic. Pioli: "Ha sentito qualcosa al polpaccio"

C'è un po' di preoccupazione in casa rossonera per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, in panchina per Milan-Lecce, si è fermato durante il riscaldamento. È rientrato negli spogliatoi accompagnato da un massaggiatore. Stefano Pioli in conferenza stampa ha spiegato: "Ha sentito qualcosa al polpaccio e si è fermato... Pensavo di farlo giocare, ma mi ha detto che non era disponibile. Non so l'entità, ma qualcosina ha avuto".