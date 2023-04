Milan-Napoli: Diaz-Maignan, che magie. Kvaratskhelia opaco. Promossi&Bocciati

Milan-Napoli promossi

Maignan voto 7,5 Sempre attento in una partita non semplice, con un Napoli che sa come rendersi pericoloso malgrado le assenza in attacco (Osimhen, ma anche Simeone). Nel finale il riflesso su Di Lorenzo è una vera e propria magia

Brahim Diaz voto 7,5 La giocata con cui lascia sul posto Lobotka-Mario Rui e lancia il gol del Milan vale da sola il prezzo del biglietto. Tanta qualità da parte del Diez rossonero.

Bennacer voto 7 Partita più sofferta rispetto a quella del Maradona Stadium, Isma cresce alla distanza e firma un gol pesantissimo che decide il match

Tonali voto 7 Corre tantissimo a tutto campo in pressione su Lobotka, Anguissa e chiunque faccia partire l'azione del Napoli. Un'altra notte da leone per il centrocampista del Milan.

Leao voto 7 Fatica all'inizio, scatena i cavalli del suo motore con una cavalcata travolgente di 70 metri palla al piede che poi non chiude in gol (palla fuori di poco), decisivo nell'azione del contropiede che vede Bennacer firmare l'1-0.

Theo Hernandez voto 7 Attento in difesa, sempre pronto a rilanciare l'azione davanti mandando in crisi la difesa del Napoli. Provoca l'espulsione di Anguissa e conferma un momento di grande forma.

Di Lorenzo voto 6,5 Soffre un pochino meno Leao rispetto alla sfida di Napoli in campionato e si propone molto in fase offensiva. Nel finale solo un miracolo di Maignan gli toglie la gioia del gol

Kim voto 6,5 Un baluardo in difesa, pesa però l'ammonizione che gli costerà il match di ritorno

Rrahmani voto 6,5 Non concede grandi spazi a Giroud, prestazione difensiva solida

Calabria voto 6,5 Contiene nel migliore dei modi Kvaratskhelia

Bennacer (foto Lapresse)



Milan-Napoli bocciati

Anguissa 4,5 Gioca un match esemplare in mezzo al campo, probabilmente è il migliore del Napoli e la sua prestazione sarebbe da 7. Ma il doppio giallo che lascia in 10 la squadra nell'ultimo quarto d'ora (e gli costerà il mach di ritorno) è grave.

Kvaratskhelia voto 5 Ha una grande occasione dopo due minuti ma spreca. Poi raramente gli riescono gli spunti di qualità che il Napoli si attende da lui

Elams voto 5,5 Gioca da falso nueve per le assenze nell'attacco del Napoli ma fatica a vedere la luce in mezzo alla difesa rossonera. Una girata di testa a inizio ripresa e poco altro.

Lozano voto 5,5 Lotta con Theo sulla fascia sinistra del Milan, ma raccoglie poco

Mario Rui voto 5,5 Sull'azione del gol Brahim Diaz lo lascia sul posto

MILAN-NAPOLI 1-0 TABELLINO

Marcatori: 40’ Bennacer

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (dal 80’ Rebic), Bennacer (Dal 67’ Saelemaekers), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Ballo-Toure, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mário Rui (dal 81’ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 81’ Ndombele); Lozano (dal 69’ Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (dal 81’ Politano). A disp.: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Ostigaard, Gaetano, Bereszinski. All. Spalletti.

Arbitro: István Kovács (ROU)

Note: Ammoniti: 38’ Zielinski, 61’ Bennacer, 70’ e 74’ Anguissa, 70’ Di Lorenzo, 78’ Kim, 90’+3 Saelemaekers, 90+3 Rrahmani, Calabria. Espulsi: 74’ Anguissa. Recupero tempo: 4’ 1T, 5’ 2T.