Milan, Bennacer gol nel primo round di Champions col Napoli (che chiude in 10)

Milan, Bennacer stende il Napoli nell'andata dei quarti di Champions League

Il primo round del derby italiano dei quarti di Champions League se lo aggiudica il Milan, che davanti al proprio pubblico passa di misura contro il Napoli. Di fronte ad un San Siro tutto esaurito finisce 1-0 grazie alla zampata di Bennacer nel corso del primo tempo, con i partenopei costretti anche all’inferiorità numerica negli ultimi venti minuti per il rosso ad Anguissa. Un risultato che ovviamente lascia tutto aperto in vista del ritorno, in programma al Maradona martedì prossimo.

Milan, Pioli: 'fatto partita da Champions, nessun risultato avrebbe chiuso il discorso'

“Il ritorno? Anch’io sto già pensando al ritorno, che sarà un’altra grande partita come questa. Grande ritmo, grande emozione, qualche errore tecnico di troppo. Due partite molto equilibrate e difficili per entrambe Loro sono partiti meglio di noi, abbiamo palleggiato male quando non c’era da palleggiare. E' la prima volta che abbiamo vinto qua a Milano negli ultimi 3 anni, vuol dire che abbiamo fatto bene. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, il risultato però ci può far sperare per il passaggio del turno”, spiega il tecnico del Milan Stefano Pioli a Prime video dopo il successo per 1-0 sul Napoli nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League. "Il cambio di Bennacer? Ho cercato di inserire un giocatore di fascia e mettere un po’ più Brahim centrale. Isma ha fatto una grandissima partita ma era un po’ affaticato per il grande lavoro che ha fatto. Chi mi è piaciuto di più? Tutti. Leao? Sì, certo. Mi è piaciuto Giroud, mi è piaciuto Tomori, abbiamo fatto una partita da Champions. Nessun risultato avrebbe chiuso il passaggio del turno, andremo a Napoli con grande fiducia consapevoli delle difficoltà”, ha aggiunto Pioli.

Napoli, Di Lorenzo: 'fiducioso per il ritorno, ce la giochiamo alla pari'

"Sicuramente venire a giocare qui senza una punta di ruolo non è facile, ma anche con Elmas abbiamo creato tante occasioni. Siamo fiduciosi, non siamo quelli della partita di campionato, ma ce la giochiamo alla pari", le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo a Prime Video per analizzare il ko contro il Milan in Champions. "Maignan? Ha fatto tanti interventi, è un grande portiere, ma abbiamo messo in campo un bell’atteggiamento. Mi lascia ben sperare per il ritorno. Le assenze per il ritorno? Siamo una rosa di qualità, per passare il turno bisogna vincere in casa, speriamo che ci sarà una bella atmosfera, come sempre quest’anno", ha aggiunto Di Lorenzo.

Milan, Bennacer, manca ancora una gara; oggi lavorato bene

“Abbiamo lavorato bene e fatto quello che ha chiesto il mister, ha funzionato. Manca ancora una partita, giochiamo tra tre giorni a Bologna, dobbiamo recuperare al meglio, fare le cose insieme. Abbiamo giocato con un buon atteggiamento, dobbiamo continuare così”, le parole di Ismael Bennacer, match winner dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. L’algerino ha realizzato il gol del decisivo 1-0.

Milan-Napoli 1-0. Bennacer gol e Anguissa espulso. La cronaca dei quarti d'andata di Champions League

Neanche un minuto sul cronometro e gli azzurri costruiscono la prima gigantesca occasione del match: Anguissa propone basso da destra, la palla sfila sul secondo palo dove c’è tutto solo Kvaratskhelia, il cui sinistro a botta sicura è murato da Krunic quasi sulla linea. Gli ospiti continuano a premere calciando altre due volte in pochi minuti con Anguissa e Zielinski, entrambi respinti in corner senza troppi problemi da un attento Maignan. Dopo un avvio in sordina conquistano campo anche i rossoneri che, prima prendono le misure con Leao (mancino a lato di pochissimo dopo una cavalcata palla al piede in contropiede), poi al 40’ colpiscono con Bennacer al termine di una splendida ripartenza, avviata da una magia di Brahim Diaz e conclusa dal mancino dell’algerino su assist di Leao. Nel recupero prima dell’intervallo il Milan sfiora anche il raddoppio, colpendo una traversa clamorosa con una zuccata di Kjaer su corner di Theo.

Il Napoli rientra dagli spogliatoi iniziando subito a premere sull’acceleratore, alla ricerca del gol che possa ristabilire la parità: al 50’ ci prova Elmas di testa su cross di Kvaratskhelia, Maignan fa un passo indietro e devia in corner con l’aiuto della traversa. La squadra di Spalletti però fa fatica a creare nitide chances e dal 74’ è costretta anche all’inferiorità numerica per un’ingenuità di Anguissa, che rimediata due cartellini gialli nel giro di pochissimi istanti. Nonostante l’uomo in meno, il Napoli con orgoglio ci prova e nel finale sfiora un paio di volte il pareggio, prima con Di Lorenzo (super parata di Maignan) e poi con Olivera, il cui colpo di testa sfila di poco alto sulla traversa.

Bennacer (foto Lapresse)



MILAN-NAPOLI 1-0 TABELLINO

Marcatori: 40’ Bennacer

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz (dal 80’ Rebic), Bennacer (Dal 67’ Saelemaekers), Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Ballo-Toure, Kalulu, Florenzi, Origi, Thiaw, Messias, Pobega, Gabbia, De Ketelaere. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mário Rui (dal 81’ Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 81’ Ndombele); Lozano (dal 69’ Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (dal 81’ Politano). A disp.: Idasiak, Gollini, Juan Jesus, Ostigaard, Gaetano, Bereszinski. All. Spalletti.

Arbitro: István Kovács (ROU)

Note: Ammoniti: 38’ Zielinski, 61’ Bennacer, 70’ e 74’ Anguissa, 70’ Di Lorenzo, 78’ Kim, 90’+3 Saelemaekers, 90+3 Rrahmani, Calabria. Espulsi: 74’ Anguissa. Recupero tempo: 4’ 1T, 5’ 2T.