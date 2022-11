Valentina Bissoli: "Padel che passione. A cena? Con Matteo Berrettini..."

Valentina Bissoli: la mia passione per il Padel al sogno di una cena con Matteo Berrettini. L'intervista

Sei modella e icona di bellezza (in passato ti hanno accostata a Monica Bellucci). Qual è il tuo segreto per mantenere sempre una forma al top?

Devo ringraziare in primis sicuramente il mio DNA e la mia genetica, ammetto che il mio segreto di bellezza sicuramente è quello, perché più che un vero e proprio allenamento cerco di mantenermi con il giusto equilibrio. Mangiare bene, avere un allenamento più che “intenso e stressante” costante e fare trattamenti è il mix perfetto!

Quali sono gli sport che pratichi per tenerti in forma o per divertimento?

Mi piace giocare a Padel… cosa che ho scoperto da poco ma mi diverte tantissimo (ringrazio infatti Padel house Verona che mi ospita)… Ammetto di non essere un fenomeno però l’importante è mettersi in gioco

Com'è nata la tua passione per il padel?

La mia passione per il Padel è iniziata per caso, ho provato a fare una lezione e da lì mi è piaciuto. Non gioco spesso a causa del mio lavoro che mi porta sempre in giro per il mondo, però quando riesco mi precipito sul campo di gioco



Tra gli sportivi italiani con chi ti piacerebbe andare a cena e perché?

Sicuramente stando in tema ti direi Matteo Berrettini, innegabile che sia uno degli uomini più desiderati del momento.. e come dare torto!

Cene a parte... chi è lo sportivo italiano che ammiri di più in questo momento?

sicuramente Bebe Vio, con la sua forza e coraggio sta dando una lezione importantissima a tutti noi… mai mollare ed andare avanti con positività nonostante le difficoltà. Il suo motto “ se sembra impossibile, allora si può fare” mi ha dato anche a me la spinta per fare sempre meglio nella vita, tralasciando le cose inutili e dando il giusto peso alle varie situazioni. Semplicemente accettare serenamente il proprio destino, cosa assai complicata per una società come questa molto materialista che mira soprattutto a primeggiare ( alle volte a discapito di altri) senza sosta nella scalata sociale.