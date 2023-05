L'ex di Cristiano Ronaldo senza reggiseno: canotta trasparente. E micro slip..

Irina Shayk canotta bianca trasparente senza reggiseno: l'ex di Ronaldo e Bradley Cooper da sogno

Irina Shayk super star. Look sportivo e fashion allo stesso tempo per la top model russa - che i fans calcistici ricordano anche per la sua lunga relazione (cinque anni dal 2010 al 2015) con Cristiano Ronaldo (attualmente legato come noto a Georgina Rodriguez) e quelli cinematografici per l'amore con Bradley Cooper (quattro anni e una figlia dal loro amore) - che sui social mostra un outfit – curato dalla stylist di fiducia Natasha Colvin – con canotta bianca a costine leggermente trasparente.

Irina Shayk la indossa senza reggiseno, con un post social in cui cala un pokerissimo di foto: 5 scatti ad altissima sensualità (guarda le foto nella gallery)

Ma l'ex di CR7 sa sempre come stupire e incantare i suoi fans sui social dove Irina Shayk è una super influencer (più di 21 milioni di followers): dalle immagini in bikini e quella in passerella, passando per foto e video con reggiseno e micro slip neri sensazionali...





