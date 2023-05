Camila Giorgi incanta Roma (super col gonnelino rosa!). E svela il sogno: "Vorrei..."

Camila Giorgi regina di Roma: terzo turno al Wta 1000

Camila Giorgi sta facendo sognare i suoi tifosi sul campo (due grandi vittorie sin qui) e fuori (incantevole col gonnellino rosa, vedi foto nella gallery) nel corso del Wta 1000 in corso a Roma. La tennista italiana ha sconfitto in due set la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero quindici, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco. Ora è al terzo turno dove sfiderà Karolina Muchova. Purtroppo è sfumato il derby azzurro tra Camila Giorgi e Martina Trevisan. La numero uno italiana infatti è stata battuta dalla ceca dopo una battaglia di tre ore: 3-6 6-3 7-5 (la giocatrice toscana ha anche avuto un match point). Camila Giorgi ha iniziato il torneo al numero 37 Wta e punta ad avvicinare le top-30 mondiali (nel Ranking Live attualmente sarebbe al 33° posto, ma la classifica subisce variazioni di partita in partita).

Camila Giorgi svela il suo sogno: "MI piacerebbe vivere a Roma"

«Adoro giocare a Roma: è una città bellissima e mi piacerebbe viverci un giorno - le parole di Camila Giorgi - Ho fatto un giro in monopattino – anche se è un po’ pericoloso – per il centro, tra i monumenti ed è stato meraviglioso. E poi mi piace la gente, puoi parlare con tutti, ed è tutto molto semplice. In passato - riporta il sito ufficiale del torneo Wta 1000 di Roma - non mi piaceva tantissimo giocare sulla terra poi ho capito che potevo farlo esattamente come sul cemento»

