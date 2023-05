Valentina Vignali a Bali con l'amica: "Belle come due Madonne". Le foto

Valentina Vignali, Indonesia da sogno: foto spettacolari della giocatrice di basket

Valentina Vignali in questi giorni ha regalato un reportage fotografico social della sue vacanze a Bali e in giro per l'Indonesia.

Dopo il viaggio negli Stati Uniti dei mesi passati, la giocatrice di basket e star televisiva (dal Uomini e Donne al Grande Fratello Vip per citare un paio di programmi in cui è stata protagonista in questi anni) documenta una vacanza ricca di fascino tra bellezze di un paesaggio da sogno, siti sacri, barriere coralline, la cascata di Banyumala, piuttosto che la tappa della Foresta delle Scimmie di Ubud che ha regalato scatti stupendi. Valentina Vignali si è cimentata in questa vacanza con un'amica.

Valentina Vignali e l'amica in vacanza in Indonesia: il divertente selfie con una scimmia (Instagram valentinavignali)



"Belle come due Madonne", scrive un follower dell'influencer. Tra posti magici e scorci da sogno, anche il fascino della Vignali e dell'amica non sono sfuggiti ai fans.

C'è spazio anche per qualche foto in bikini e costume da bagno. "Tu a Bali sei la vera bellezza!" ... "Fisico da capogiro" ... "Solo una parola, statuaria", si legge tra i commenti dei follower di Valentina Vignali.

