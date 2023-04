Maria Sharapova compie 36 anni: che fine ha fatto la "Tigre siberiana" ex regina del tennis

Maria Sharapova compie 36 anni: il compleanno dell'ex icona del tennis mondiale

Buon compleanno Maria Sharapova: sulla torta ci sono 36 candeline e tanti rimpianti dei suoi milioni di tifosi che per anni hanno seguito le sue gesta sui campi da tennis e sentono di averla 'persa' troppo presto. Già, perché Masha, la Tigre della Siberia (o Venere siberiana), icona mondiale per talento, carisma e bellezza, si è ritirata ormai da un po' di tempo. L'annuncio ufficiale arrivò il 26 febbraio 2020, spiegando in due interviste concesse ad hoc, che dava l'addio allo sport agonistico (a soli 32 anni) per i troppi infortuni patiti in carriera che avevano logorato il suo corpo. Ma la discesa era già iniziata nel 2019, con poche partite giocate e una classifica mondiale Wta fuori dalla top 100 mondiale (lei che è stata numero 1 e ha vinto 5 Slam: 2 Roland Garros e un Wimbledon, Us Open, Australian Open).

La Sharapova quando lasciò il tennis venne calcolato da Forbes che aveva guadagnato 325 milioni in carriera tra premi in denaro, sponsorizzazioni e apparizioni (dietro sola alla sua rivale di sempre, Serena Williams, che aveva superato il muro dei 350 mln).

Maria Sharapova, mamma e imprenditrice: la nuova vita lontano dal tennis della Tigre siberiana

E oggi? Maria Sharapova 36enne è un'imprenditrice con la sua azienda di caramelle (Sugarpova) e a luglio 2022 è diventata mamma di Theodore. "Il tennis era qualcosa che volevo fare ogni settimana, al di là della vittoria e della sconfitta. Ho sempre dovuto reinventarmi e mettermi alla prova e non mi sentivo a proprio agio. Non so se sia più difficile essere una tennista o una mamma, diciamo che entrambi i ruoli sono molto impegnativi", ha raccontato qualche mese fa Maria ai microfoni di New Beauty. E ancora: "Sono entusiasta di questa fase della mia vita, sento come se stessi trascorrendo i miei primi mesi di vita e vedo che va tutto bene. Sono curiosa di capire come si svolgerà la mia vita, tra lavoro e famiglia e l'importante è trovare il giusto equilibrio".

Theodore è nato dall'unione con Alexander Mark Heming Gilkes, imprenditore britannico di 43 anni (ex compagno di scuola del Principe William e sposato in precendenza con la fashion designer Misha Nono): Masha è legata a lui dal 2018 dopo che nel passato aveva avuto relazioni con personaggi di spicco dello sport mondiale come il campione di basket Saša Vujačić (dal 2009 al 2012) e il collega tennista Grigor Dimitrov

Sport e gossip, leggi anche