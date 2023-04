Tennis e baby doll: campionessa di doppio tra campo e foto (da infarto...)

Tennis, Fanny Stollar incanta i tifosi in campo

Fanny Stollar fa sognare i suoi fans. Un po' sul campo da tennis e molto sul terreno. Comunque sia certamente di soddisfazioni ai suoi tifosi ne regala. La 25enne figlia d'arte (sia papà Tibor Stollar che mamma Yevett Varga sono stati professionisti) è stata una promessa in Ungheria (dove diventò la più giovane tennista di sempre a vincere il campionato nazionale).

Nel circuito Wta Fanny Stollar non è mai riuscita a trionfare in singolare (e la sia migliore classifica è stata 114°, mentre oggi sta oltre il 350° posto), mentre fu profeta in patria nel 2018 quando trionfò in doppio con Georgina García Pérez, all'Hungarian Ladies Open di Budapest. Proprio nel doppio ha avuto le migliori soddisfazioni arrivando sino al best ranking di 67° al mondo (attualmente è attorno al 120° posto).

Tennis, Fanny Stollar tra campo e... baby doll

Sui social però il seguito di Fanny è molto interessante: supera i 120mila follower che intrattiene con foto e video quotidiani: dalle partite sul campo da tennis agli allenamenti in palestra, passando per i momenti di relax - in spiaggia o piscina (e con il bikini addosso lascia tutti senza fiato) - sulle passerelle mondane (quest'anno ha sfilato alla Fashion Week di Budapest incantando tutti), i backstage fotografici (tra i magazine è stata anche sulla copertina di Playboy nel 2021). Senza dimenticare una celebre foto in babydoll rosso (guarda la gallery). Indimenticabile!

